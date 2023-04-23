Шоумен Володимир Остапчук показав свою нову кохану після розлучення (відео)

Після розлучення з дружиною Христиною Горняк в кінці 2022 року, Володимир Остапчук вже хизується романом із своєю новою обраницею, яка вдвічі молодша за нього.

Нову дівчину Остапчука звуть Катерина Полтавська, вона журналістка. Вова вже відсвяткував із нею Великдень та познайомив із батьками.

Зараз в Instagram з'явилося спільне відео Володі та Каті, наповнене романтикою, закохані обіймаються та виглядають щасливими. Раніше Остапчук старався не викладати світлини та відео із новою обраницею.

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Не так давно Остапчук став вести авторське шоу "Мекнув - питайте" на YouTube-каналі, де відповідає на питання підписників. У першому випуску шоумен розповів, що став першим чоловіком Каті у всіх сенсах. Хоча на початку їхніх відносин він переживав, що роман перетвориться на стосунки батька і дитини, але цього не сталося, адже, як стверджує Остапчук, Катя розумніша за багатьох жінок, яких він коли – небудь зустрічав.

Колишня дружина Христина Горняк заявила, що бажає Остапчуку щастя.

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