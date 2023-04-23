Шоумен Владимир Остапчук показал свою новую девушку после развода (видео)

После развода с женой Кристиной Горняк в конце 2022 года, Владимир Остапчук уже хвалится романом со своей новой избранницей, которая вдвое младше его.

Новую девушку Остапчука зовут Екатерина Полтавская, она журналистка. Вова уже отпраздновал с ней Пасху и познакомил с родителями.

Сейчас в Instagram появилось совместное видео Володи и Кати, наполненное романтикой, влюбленные обнимаются и выглядят счастливыми. Ранее Остапчук старался не выкладывать фотографии и видео с новой избранницей.

Видео дня

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Не так давно Остапчук стал вести авторское шоу "Мекнул - спрашивайте" на YouTube-канале, где отвечает на вопросы подписчиков. В первом выпуске шоумен рассказал, что стал первым мужчиной Кати во всех смыслах. Хотя в начале их отношений он переживал, что роман превратится в отношения отца и ребенка, но этого не произошло, ведь, как утверждает Остапчук, Катя умнее многих женщин, которых он когда-либо встречал.

Бывшая жена Кристина Горняк заявила, что желает Остапчуку счастья.

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