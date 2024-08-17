Штормитиме три дні поспіль: змінився графік магнітних бур на серпень 2024

Магнітна буря червоного рівня небезпечності, що почалася на Землі 16 серпня, посилить свій вплив. Очікується, що геомагнітні шторми продовжуватимуться три доби.

За даними сервісу Meteoagent, у суботу, 17 серпня, триває геомагнітний шторм К-індексу 4, що належить до помаранчевого рівня небезпечності. У неділю, 18 серпня, його потужність становитиме 5 балів (червоний рівень).

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Магнітні бурі календар

Магнітні бурі 17-27 серпня. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms Магнітні бурі 17-27 серпня. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms

Прогноз магнітних бур на кінець серпня 2024

18 серпня – магнітна буря з К-індексом 5

19 серпня – магнітна буря з К-індексом 4

20 та 21 серпня – магнітна буря з К-індексом 2 (зелений рівень)

22 та 23 серпня – магнітна буря з К-індексом 3 (підвищена небезпека)

З 24 по 31 серпня – магнітна буря з К-індексом 2 (зелений рівень).

Що таке магнітні бурі?

Магнітні бурі - це періоди, коли магнітне поле Землі зазнає значних змін під впливом сонячної активності. Ці зміни можуть призвести до порушення роботи електромереж, систем зв'язку та навігації, а також негативно впливати на самопочуття людей.

Як виникають магнітні бурі?

Магнітні бурі виникають, коли на Сонці відбуваються спалахи або викиди корональної маси. Ці явища генерують потоки заряджених частинок, які, досягаючи Землі, впливають на її магнітне поле.

Як магнітні бурі впливають на людей?

Вплив магнітних бур на людей може бути різним, але найчастіше спостерігаються такі симптоми:

Головний біль

Запаморочення

Нудота

Слабкість

Підвищена дратівливість

Порушення сну

Як пережити магнітні бурі?

Слідкуйте за прогнозом магнітних бур. Захищайте себе від сонця. Пийте багато води. Вживайте їжу, багату на калій і магній. Відмовтеся від алкоголю та кофеїну. Дотримуйтесь режиму дня. Займайтеся спортом. Приймайте контрастний душ. Слухайте спокійну музику. Уникайте стресових ситуацій.

Якщо ви відчуваєте сильний вплив магнітної бурі, зверніться до лікаря.

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