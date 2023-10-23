Штори, духовка та ванна: Як зігрітись вдома без опалення
Як зігрітися вдома без опалення
Наближається осінь, і з нею приходить похолодання. Замість того, щоб споживати багато електроенергії для опалення, можна скористатися кількома простими і раціональними способами, щоб ефективно зігрітися вдома.
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Дотримуючись цих простих порад з сайту "Одеське життя" ви зможете зберегти тепло та економити енергію в холодний період року.
- Відкрийте штори в сонячні дні: Використовуйте сонячне світло, яке потрапляє в кімнату, відкривши штори та жалюзі, щоб підвищити температуру в приміщенні.
- Опустіть штори на ніч: У вечірні та нічні години закрийте вікна тканиною, що допоможе утримувати тепло в приміщенні.
- Ізолюйте вікна: Знайдіть та закрийте тріщини у віконній рамі та на вхідних дверях, щоб запобігти проникненню холодного повітря.
- Утепліть підлогу: Постеліть килим або доріжки на підлозі, щоб додатково утеплити приміщення.
- Використовуйте фольгу: Розмістіть шар фольги між батареєю і стіною, щоб відобразити і утримувати тепло.
- Залишайте двері ванної кімнати відкритими: Після теплого душу або ванни залишайте двері ванної кімнати відчиненими, щоб тепле вологе повітря підвищувало температуру в інших кімнатах.
- Закривайте вентиляційні канали: Закривайте вентиляційні канали, коли не використовуєте кухню або витрачаєте електроенергію.
- Не закривайте духовку: Після використання духовки залиште дверцята відчиненими, щоб вона надавала додаткове тепло квартирі.
- Одягайтеся тепло: Одягніть теплий одяг у приміщенні та носіть шкарпетки, щоб утримувати тепло.
- Випийте гарячі напої: Гарячі напої, такі як чай, кава та глінтвейн, можуть допомогти вас розігріти.
- Рухайтесь більше: Фізичні вправи підвищують температуру тіла і покращують кровообіг.
- Запасайтеся теплими ковдрами: Використовуйте теплі ковдри під час сну для збереження тепла.
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