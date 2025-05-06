Штраф за бризки: в яких країнах водіям загрожує до 250 тисяч гривень за брудну воду з-під коліс

У Великій Британії обливання пішохода калюжною водою – це не просто некультурний вчинок, а серйозне адміністративне правопорушення, за яке доведеться чимало заплатити.

За інформацією сайту Avtomob, водію можуть виписати штраф розміром до 5000 фунтів стерлінгів – це понад 267 тисяч гривень, що в окремих випадках перевищує вартість самого авто.

Британське законодавство передбачає початкове покарання у вигляді штрафу на суму близько 100 фунтів (орієнтовно 5400 гривень), однак якщо справа дійде до суду, фінансове стягнення може зрости в десятки разів – аж до 5000 фунтів.

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В Україні пішоходи, яких обливають з калюж автомобілі, не можуть юридично притягнути водіїв до відповідальності – відповідного законодавчого механізму просто не передбачено. Утім, у соцмережах такі випадки регулярно викликають хвилі обурення, особливо коли подібні відео стають вірусними.

Фахівці наголошують: проблема полягає не лише у відсутності штрафів, а й у загальному рівні водійської культури. Взаємна повага на дорозі має бути нормою, незалежно від того, чи існує за її порушення офіційне покарання.

Раніше ми розповідали, коли водієві можна перетнути суцільну лінію розмітки і не отримати штраф.

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