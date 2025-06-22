Штрафи для грибників: скільки доведеться сплатити за незаконний збір у 2025

В Україні стартував сезон збору грибів і лісових ягід. Втім, варто пам’ятати, що не все, що росте в лісі, дозволено збирати без обмежень.

Порушення правил щодо видів грибів або місця збору може призвести до накладення штрафу. У матеріалі Новини.LIVE роз’яснюється, у яких випадках громадянам загрожує адміністративна відповідальність за збір грибів або ягід.

Фахівці з Львівської політехніки роз’яснюють: законодавство не забороняє громадянам збирати ягоди та гриби для особистого споживання. Однак існують винятки – зокрема щодо територій та обсягів заготівлі. Якщо здійснювати промисловий збір без відповідного дозволу або порушувати природоохоронний режим, доведеться сплатити штраф.

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Зокрема:

У звичайних лісах дозволено вільно збирати гриби й ягоди для власних потреб.

У національних парках, ботанічних садах і біосферних заповідниках дозволено зривати плоди для себе, але заборонено реалізовувати їх без спеціального дозволу – лісового квитка.

У зонах з особливим заповідним режимом заборонено збір будь-яких грибів і рослин – відвідувати такі території звичайним громадянам також не дозволено.

Збирати дикорослі гриби та ягоди для особистого споживання дозволено без жодних штрафів, однак відвідувати заповідні зони заборонено. Такі території, як правило, огороджені та позначені попереджувальними знаками.

Таким чином, в Україні заборонено збір грибів у місцях, де встановлені обмеження або потрібен спеціальний дозвіл. У разі порушення правил загрожує адміністративне покарання – штраф у розмірі від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів, що дорівнює від 1 700 до 5 100 гривень.

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