Штурмовики 3-ї бригади закріпились на вигідних позиціях під Бахмутом (відео)

Українські військові продовжують відбивати атаки окупантів та закріплюватися на вигідних позиціях на різних ділянках фронту. Зокрема, бійці 3-ї окремої штурмової бригади вибили росіян на Бахмутському напрямку.

Захисники України змогли звільнити позиції від окупантів. Про це повідомив командувач Сухопутними військами Збройних сил України Олександр Сирський на каналі у Telegram.

"Робота 3-ї окремої штурмової бригади на Бахмутському напрямку. Завдяки майстерності та мужності героїв, вдалося вибити росіян з позицій та закріпитися на вигідних рубежах", – йдеться у повідомленні.

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На відео, зняте з камери одного з бійців, видно, як українські військові заходять у посадку на Бахмутському напрямку та зачищають бліндажі від окупантів.

Під час операції один з військовослужбовців отримав поранення. Його евакуювали до спеціальної бронемашини.

Нагадаємо, у Бахмуті на Донеччині майже рік тривають запеклі бої, однак російським інтервентам не вдається встановити контроль над містом, попри те, що туди закидають величезну кількість "вагнерівців". За даними Білого дому, з грудня 2022 року росіяни втратили у Бахмуті близько 100 тисяч осіб.

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