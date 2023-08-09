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Війна в Україні

Штурмовики ефектно знищили російську БМП під Бахмутом (відео)

Максим Карпенко

Штурмовики ефектно знищили російську БМП під Бахмутом (відео)

Українські військові продовжують знищувати російських окупантів на різних ділянках фронту. Зокрема, бої ведуться в одній з найгарячіших точок – поблизу Бахмута на Донеччині.

Там бійці 3-ї ОШБр за допомогою дрона знищили БМП окупантів. Про це повідомили в телеграм-каналі бригади.

"Ураження ворожої БМП під Бахмутом за допомогою дрона FPV", – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що знищенням займалися бійці 2-го механізованого батальйону 3-ї штурмової бригади. 

На відео можна побачити, як аеророзвідники виявили БМП росіян, яка стояла у посадці. На наступних кадрах видно, як у військову техніку окупантів влетів дрон-камікадзе.

Точний час та місце знищення БМП не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, раніше бійці 23-ї ОБр ОГП "Хортиця" знищили спостережний пункт росіян на території Запорізької області.

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Війна в Україні