Штурмовики показали звільнення Андріївки на Донбасі (унікальні кадри)

Українські захисники звільнили Андріївку на Донеччині від окупації 15 вересня. Штурмовики показали відео, яке було знято під час боїв за населений пункт.

На відео видно бої військових третьої роти першого штурмового батальйону бригади з російськими окупантами. Про це повідомили на каналі 3-ої окремої штурмової бригади у Telegram.

"Противник вів мінометний обстріл, і розриви мін ставали дедалі ближчими. Штурмовики продовжували полювати на ворога посеред поля боя – у населеному пункті, який кишить росіянами", – йдеться у повідомленні.

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На кадрах видно, що війська окупантів зруйнували село вщент. Додамо, Андріївку утримувала російська 72 окрема мотострілецька бригада.

Нагадаємо, українські прикордонники продовжують допомагати військовослужбовцям знищувати російських загарбників на різних ділянках фронту. Зокрема, ліквідувати групу російських бойовиків вдалося на Запорізькому напрямку.

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