Штурмовики показали зачистку бліндажів окупантів під Бахмутом (відео)

Українські військові продовжують проводити контрнаступальні операції на одній з найгарячіших ділянок фронту – поблизу Бахмута на Донеччині. Після штурму бійці проводять зачистку позицій окупантів.

Зокрема, зачисткою займалися штурмовики 1-ї роти 2-го штурмового батальйону. Про це повідомили на каналі 3-ї Окремої штурмової бригади ЗСУ у Telegram.

"Бійці проводять перевірку місцевості, здійснюють дозачистку бліндажів противника та поповнюють знахідками арсенал трофейної зброї. Працюють штурмовики 1-ї роти 2-го штурмового батальйону", – йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити, як українські військові рухаються бліндажами та перевіряють позиції окупантів. Точний час та місце не повідомляються з міркувань безпеки.

Нагадаємо, поблизу селища Зайцеве, що у Донецькій області, українські захисники знищили самохідний російський міномет 2С4 "Тюльпан". Вони "зробили боляче" ворожій техніці пострілом з артилерійського ракетного комплексу HIMARS.

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