Швейцарія заарештувала понад 113 млн доларів підсанкційного бізнесмена Жеваго: ДБР працює над їх поверненням

ДБР спільно з АРМА працюють над поверненням зі Швейцарської Конфедерації заарештованих понад 113 млн. доларів Костянтина Жеваго

Державне бюро розслідувань (ДБР) разом з Агентством з виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) займаються питанням повернення арештованих коштів на рахунках компаній, контрольним пакетом яких володіє Костянтин Жеваго – екснардеп та акціонер банку АТ "Банк "Фінанси та Кредит".

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Арешт коштів був здійснений за рішенням слідчого судді Печерського районного суду міста Києва 26 жовтня 2022 року відповідно до запиту ДБР. Швейцарські органи повідомили про те, що сума арештованих активів перевищує 113 млн доларів США.

Наразі ДБР займається передачею арештованих коштів до АРМА за допомогою механізму співробітництва зі Швейцарією.

Також варто згадати, що під час розслідування кримінального провадження Костянтин Жеваго був підозрюваний у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених статтями 27 частина 3, 191 частина 5, 209 частина 3 Кримінального кодексу України. Підозри також оголошені кільком керівникам банку, які, за підозрою, організували розтрату 113 млн доларів США фінансової установи, завдавши шкоди державним інтересам та вкладникам.

Наразі було наложено арешт на майно підозрюваного та пов'язаних з ним юридичних осіб, зокрема, акції підприємств, корпоративні права, нерухомість, включаючи оздоровчі комплекси, готелі, житлові та комерційні приміщення. Також арештовано майно інших юридичних осіб, що пов'язані з Костянтином Жеваго.

У жовтні 2020 року було арештовано активи на суму понад 300 млн гривень, які були передані до АРМА. Серед арештованих активів були корпоративні права, кошти та нерухомість, зокрема, оздоровчі комплекси, готелі та комерційні приміщення в різних містах України.

ДБР активно співпрацює з органами юстиції, жандармерією та поліцією Франції. За запитом ДБР 27 грудня 2022 року Костянтин Жеваго був затриманий в одному з готелів у Куршевелі.

Наразі прокурор Франції планує подати апеляційну скаргу на рішення про відмову у виконанні запиту про екстрадицію. Домашній арешт для Костянтина Жеваго продовжено шляхом продовження дії запобіжного заходу.

Нагадаємо, за попередньою інформацією, російські ракети влучили в зерносушарки у селі Пшеводув, неподалік від кордону з Україною. Водночас прем'єр-міністр Матеуш Моравецький екстрено скликав комітет Ради міністрів у справах національної безпеки та оборони.

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