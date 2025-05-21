Швейцарія надасть фінансову допомогу українцям: хто зможе отримати до 20 тис. доларів

Міжнародна гуманітарна організація Mercy Corps розпочала прийом заявок на отримання фінансової допомоги від мешканців чотирьох областей у межах Програми зміцнення економічної стійкості України. Цю ініціативу реалізують за фінансової підтримки уряду Швейцарії.

Максимальна сума допомоги для українців може сягати 20 тисяч доларів США. Інформацію про це оприлюднила пресслужба Mercy Corps, яка здійснює діяльність в Україні.

Умови участі в програмі фінансової підтримки від Mercy Corps

Mercy Corps вдруге запускає кампанію підтримки малого та середнього бізнесу, який постраждав унаслідок війни. Вже протягом трьох років організація виділяє гранти в межах Програми економічної стійкості для українських підприємців.

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Ініціативу реалізують у партнерстві з ГО West Ukraine Digital за кошти Швейцарської агенції розвитку та співробітництва (SDC), як повідомляє пресслужба Mercy Corps.

Регіони дії програми

Київська область

Сумська область

Харківська область

Дніпропетровська область

Вимоги до учасників

Створити або зберегти мінімум три робочі місця

Забезпечити співфінансування власного проєкту

Перевагу надають бізнесам, які потребують відновлення після воєнних збитків, а також стартапам ідеями з потенціалом для подальшого розвитку.

Розмір допомоги та як подати заявку

Як повідомляють організатори, представники малого і середнього бізнесу, які зазнали збитків через війну, зможуть отримати фінансову підтримку в різному обсязі, але не більше 20 тисяч доларів США. Виділені кошти можна буде спрямувати на відновлення підприємства або його подальший розвиток.

Подати заявку на участь у програмі можна онлайн через офіційний портал Mercy Corps.

Для реєстрації необхідно заповнити коротку анкету, а на фінальному етапі подати детальний бізнес-план.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як українцям подати заявку на грантову допомогу від Німеччини та хто має на неї право.

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