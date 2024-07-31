Сильна шестибальна магнітна буря лупить по Землі: коли припиниться та як захиститися
Липень закінчується потужною магнітною бурею червоного рівня небезпечності. Сила геомагнітного шторму сягнула шести балів з дев'яти можливих.
Судячи з прогнозу магнітних бур на цей тиждень, оприлюдненому на сервісі Meteoagent, шторм триватиме до 3 серпня і стихне лише у неділю, 4 серпня.
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В період збурень атмосфери Землі через спалахи на Сонці люди здебільшого скаржаться на головний біль, може з'явитися дратівливість, перепади настрою, підвищення чи пониження артеріального тиску. Також серед потенційних симптомів: біль у суглобах та м'язах, проблеми зі сном, загострення хронічних хвороб.
Щоб почуватися краще, рекомендується:
- Треба пити достатньо чистої води, зеленого або трав'яного чаю.
- Відмовитися від кави, алкогольних напоїв та енергетиків.
- Споживайте достатню кількість жирів, білків, вуглеводів та клітковини. Влітку не обмежуйте себе у свіжих фруктах, ягодах та овочах.
- Більше гуляйте на свіжому повітрі, влаштовуйте легкі пробіжки та додайте легких фізичних навантажень у життя.
- Експерти не рекомендують проводити багато часу під прямим сонячними променями.
- Врегулюйте режим сну та відпочинку, уникайте стресових ситуацій.
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