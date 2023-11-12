Сили оборони "розібрали" третю рідкісну систему РЕБ росіян "Свет-КУ" (відео)
Українські бійці знищили рідкісну російську мобільну російську систему радіоелектронної боротьби РБ-636 "Свет-КУ". Це вже третя подібна установка, яку було знищено воїнами Сил оборони.
Відео, як палала "Свет-КУ", з'явилося у мережі. Ним поділилися Сили оборони Півдня України у Телеграм-каналі.
"Маємо третій підтверджений випадок втрати росіянами доволі рідкісної системи РЕБ "Свет-КУ". Українські військові з лютого 2022 року вполювали на полі бою не одну рідкісну російську систему, і в серпні Сили оборони знищили вже другу мобільну російську систему радіоелектронної боротьби РБ-636 "Свет-КУ". Вперше наші воїни взяли такий трофей ще у березні 2022 року", – йдеться у коментарі під відео.
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РЕБ "Свет-КУ" - це мобільний комплекс радіо- та радіотехнічного контролю та захисту інформації. Він призначений для виявлення, ідентифікації та придушення радіопередавальних засобів, а також для захисту інформації від витоків через технічні канали бездротового зв'язку.
Комплекс складається з двох основних частин:
- Станція радіотехнічного контролю (РТК) призначена для виявлення, ідентифікації та визначення координат радіопередавальних засобів.
- Станція радіоперешкод (РП) призначена для придушення радіопередавальних засобів.
- Станція РТК оснащена антеною кругового огляду, яка дозволяє виявляти радіопередавачі в радіусі до 100 кілометрів.
- Станція РП оснащена потужними радіопередавачами, які можуть придушувати радіопередавальні засоби в широкому діапазоні частот.
РЕБ "Свет-КУ" може використовуватися росіянами для захисту військових об'єктів від радіорозвідки.
Нагадаємо, бійці 72-ї бригади розгромили колону ворожої бронетехніки поблизу Вугледара.
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