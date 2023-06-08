Сили спеціальних операцій показали відео нічної роботи в плавнях на Херсонщині

Сили спецоперації показали кадри роботи 73-й морського центру спеціальних операцій на островах між лівим і правим берегами Дніпра у Херсонській області. Там українській військові протягом кількох місяців вели "тиху війну" за перевагу на Дніпрі.

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На відео показано, як українські воїни висуваються на чергову ризиковану операцію – розвідку району розташування противника. Місце роботи – між звільненими від росіянами Херсоном та окупованою Голою Пристанню. Тут ситуація змінюється щосекунди.

В умовах надзвичайно важкої роботи на непідконтрольних ділянках річки і суходолу з десятками мін під ногами, та цілодобово працюючими над головою дронами, малі групи працювали в пошуку противника.

Нагадаємо, ЗСУ ліквідували групу окупантів дроном-камікадзе.

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