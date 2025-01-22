Сили спеціальних операція знищили 21 військового з КНДР в ході запеклого бою на Курщині (відео)

Сили спеціальних операцій України відбили масштабний наступ північнокорейських військових у Курській області РФ. Під час восьмигодинного бою оператори 8-го полку ССО разом з піхотинцями знищили 21 та поранили 40 військових з КНДР, які воюють на боці Росії.

Українські військові стримували противника за допомогою стрілецької зброї, гранатометів та снайперської роботи. Про це повідомляє пресслужба ССО.

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Коли після дев'яти годин бою у групи ССО залишилася лише третина боєкомплекту, було прийнято рішення про ексфільтрацію. Бійці успішно покинули поле бою на двох автомобілях Humvee.

Нагадаємо, Сили спеціальних операцій взяли у полон та знищили окупантів, які стратили воїнів ТрО.

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