Синоптики шокували прогнозом погоди на 1 січня

До кінця 2022 року залишилося кілька днів. Синоптики прогнозують, що вони будуть доволі теплими.

Метеоролог Ігор Кібальчич каже, що слід очікувати "аномально теплого періоду" без снігу. За його прогнозом, у п'ятницю, 30 грудня, уночі повітря промерзне до мінус двох градусів, вдень має потепліти до плюс 7 градусів. На півдні температура повітря може становити плюс 10 градусів.

31 грудня та 1 січня збережеться тепла погода з нічними температурами близько нуля. Вдень же очікується в межах 2-7 тепла, на півдні до +10 градусів.

Синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що "і новорічна ніч, і перший день Нового року обіцяють бути з плюсами. За її прогнозом, протягом 1 січня очікується від 7 до 12 градусів тепла, а на заході всі +14.

У східних областях морозів вона не прогнозує, тут може потеплішати до 5-9 градусів вдень. Опадів не буде, але вітер може значно розігнатися.

Синоптики Українського гідрометцентру прогнозують, що 1 січня мінусової температури в Україні не варто чекати. Уночі у більшості областей буде плюс 2-7 градусів.

Вдень на заході очікується від 10 до 13 градусів, у центрі – до плюс 11, на півдні від 8 до 13 тепла, у північних областях від 8 до 11, а на сході – 4-10 градусів зі знаком плюс.

Тим часом народний синоптик Станіслав Щедрін каже, що "до України може прийти весна серед зими".За його словами, перша половина січня буде аномально теплою. "По всій Україні десь до 14-17 січня переважатиме відносно сильно тепла погода, в усіх регіонах температура може навіть ночами рідко опускатися нижче нуля градусів, температурний режим переважно коливатиметься в межах від 0 до плюс 5 в нічний період, та до +10 градусів вдень", – зазначив він.

Щедрін вважає, що у південних областях може потеплішати навіть до 16 градусів.

"Але очікується і багато дощів, ночами подекуди з мокрим снігом", – додав він.

Щедрін каже, що у другій половині січня може настати справжня зимова погода зі снігопадами та похолоданням.

"Але прогноз ще можливо прийдеться корегувати, але, думаю, не суттєво", – зауважив синоптик.

Раніше Щедрін розповів про погоду на Різдво та Новий рік. На новорічні свята буде надто тепло як для зими.

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