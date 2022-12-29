Синоптики шокировали прогнозом погоды на 1 января

До конца 2022 года осталось несколько дней. Синоптики прогнозируют, что они будут достаточно теплыми.

Метеоролог Игорь Кибальчич говорит, что следует ожидать "аномально теплого периода" без снега. По его прогнозу, в пятницу, 30 декабря, ночью воздух промерзнет до минус двух градусов, днем должен потеплеть до плюс 7 градусов. На юге температура воздуха может составить плюс 10 градусов.

31 декабря и 1 января сохранится теплая погода с ночными температурами около нуля. Днем же ожидается около 2-7 тепла, на юге до +10 градусов.

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Синоптик Наталья Диденко сообщила, что "и новогодняя ночь, и первый день Нового года обещают быть с плюсами. По ее прогнозу, в течение 1 января ожидается от 7 до 12 градусов тепла, а на западе все +14".

В восточных областях морозов она не прогнозирует, здесь может потеплеть до 5-9 градусов днем. Осадков не будет, но ветер может значительно разогнаться.

Синоптики Украинского гидрометцентра прогнозируют, что 1 января минусовой температуры в Украине не стоит ждать. Ночью в большинстве областей будет плюс 2-7 градусов.

Днем на западе ожидается от 10 до 13 градусов, в центре – до плюс 11 градусов, на юге от 8 до 13 градусов тепла, в северных областях от 8 до 11 градусов, а на востоке – 4-10 градусов со знаком плюс.

Тем временем народный синоптик Станислав Щедрин говорит, что "в Украину может прийти весна среди зимы". По его словам, первая половина января будет аномально теплой. "По всей Украине где-то до 14-17 января будет преобладать относительно сильно теплая погода, во всех регионах температура может даже по ночам редко опускаться ниже нуля градусов, температурный режим будет колебаться в пределах от 0 до плюс 5 в ночной период, и до +10 градусов днем ", – отметил он.

Щедрин считает, что в южных областях может потеплеть даже до 16 градусов.

"Но ожидается и много дождей, по ночам кое-где с мокрым снегом", – добавил он.

Щедрин говорит, что во второй половине января может наступить настоящая зимняя погода со снегопадами и похолоданием.

"Но прогноз еще, возможно, придется корректировать, но, думаю, не существенно", — заметил синоптик.

Ранее Щедрин рассказал о погоде на Рождество и Новый год. В новогодние праздники будет слишком тепло как для зимы.

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