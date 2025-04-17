Стрибок долара: економісти пояснили, що сталося з курсом минулого тижня та дали прогнози на майбутнє

Протягом минулого тижня спостерігалося зниження курсу долара США щодо євро, що, своєю чергою, позначилося і на ситуації на українському валютному ринку. Національний банк України відреагував, послабивши гривню як до долара, так і до євро, що призвело до збільшення курсового розриву між цими валютами.

Про це повідомляється у щотижневому фінансовому огляді інвестиційної компанії ICU, пише УНІАН. Згідно з даними, обсяги продажу валюти на міжбанківському ринку скоротилися на 12%, тоді як купівля знизилася лише на 1%. У результаті чистий обсяг купівлі валюти зріс на 63% і досяг 275 млн доларів.

Водночас на роздрібному ринку обсяги чистої купівлі валюти зменшилися на 36%, склавши 80 млн доларів. Загальний дефіцит валюти в обігу збільшився на 21% – до 356 млн доларів.

Читайте також: Що буде з доларом і євро в Україні: економіст спрогнозував долю валютних заощаджень

Також зазначається, що Нацбанк активізував валютні інтервенції, збільшивши їх на 37% – до 536 млн доларів, особливо у другій половині тижня. Крім того, курс гривні до долара був ослаблений на 0,5% – до рівня 41,39 грн/дол. Паралельно з цим через зміцнення євро щодо долара, офіційний курс гривні до євро зріс на 3% – до нового максимуму 46,92 грн/євро (станом на 14 квітня).

Експерти пояснюють падіння обсягів продажу валюти ймовірною обережністю з боку експортерів, які не поспішають конвертувати валютну виручку через нестабільність на глобальних фінансових ринках. Послаблення гривні щодо долара, за словами аналітиків, має радше технічний характер – це повернення до звичних значень після помітного зміцнення у першій половині квітня.

"Гривня все ще залишається на 1,5% міцнішою порівняно з початком року. Поточне незначне послаблення не варто розцінювати як початок тривалої девальвації з боку НБУ. Водночас, враховуючи динаміку на міжнародних ринках, регулятор змушений коригувати курс гривні до євро та підтримувати відповідний паритет між основними валютами", – зазначають у звіті ICU.

Раніше ми розповідали, яким буде курс долара до 20 квітня.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!