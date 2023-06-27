Скандальний російський співак Едуард Шарлот спалив паспорт та проситься у Київ (відео)

25-річний російський співак Едуард Шарлот в Instagram опублікував відео, на якому спалив російський паспорт. Після того, як документ загорівся, чоловік викинув його на землю.

Своє відео Шарлот підписав так: "Я вирішив. Сподіваюся, вийде. Мрію присвятити себе добрій справі".

На цьому відео Шарлот заявив, що не вважає себе громадянином російської федерації та хоче до Києва, аби "підтримувати людей".

"Звернення до держави Україна. Мене звати Едуард Шарлот. Я знаменитий композитор російської федерації, автор пісень. Останні три роки активно протистою політиці держави відносно війни проти Києва і влаштування музичного ринку країни. Бажаю потрапити у столицю України, підтримувати людей виступами, концертами, різною допомогою", – сказав він на відео.

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Шарлот додав, що вважає необхідним бути у "важкі часи з тими, кого громлять, утискають".

Він каже, що чекає офіційного запрошення до України, і хоче, аби йому "організували шлях":

"Я більше не громадянин злочинної росії. Територіальну знаходжуся в іншій країні, маю максимальну ясність, обираю тих, хто за мир та братство народів. Будь ласка, організуйте шлях, наприклад через офіційне запрошення. Прошу, дуже потребую віддачі. Пишіть на пошту, вона вказана у профілі в Інстаграм. Слава Київській Русі!", – завершив він своє звернення.

Хто такий Едуард Шарлот?

Виконавець та автор пісень народився 7 лютого 1998 року у Самарі на росії. Прославився завдяки пісні "Щока на щоку" та вірусним роликам у TikTok. У січні 2023 року Шарлот заявив, що він нібито помер. Запис про смерть з'явився у його соцмережах. Через деякий час співак "ожив".

З'ясувалося, що таким чином він жартує. Рік тому у соцмережах співака з'являвся запис "R.I.P. 1998-2022". У такий спосіб він вже три рази "хоронив" себе. А у смерті звинувачував російську владу.

Нагадаємо, на початку січня 2023 у мережі обговорювали смерть російського блогера та музиканта Дані Кашина. У такий спосіб Кашин вирішив збурити мережу та збільшити кількість запитів у Google про свою особу.

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