'Сказали, що це нічого не значить': полонений окупант розповів, як його мобілізували з раком легенів

Українські захисники взяли у полон російського бойовика. З'ясувалося, що його мобілізували попри рак легенів.

Під час розмови з українськими захисниками 47-річний полонений розповів, що його звати Кравцов Андрій Юрійович, він є уродженцем Донецької області. Окупаційна влада Донбасу мобілізувала його у лютому 2022 та відправила у 109 мотострілковий полк.

Кравцов каже, що у серпні 2022 року він проходив медкомісію на підприємстві, де працював. Там йому діагностували рак правої легені та запропонували операцію, проте він відмовився.

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Потім 24 лютого, у день початку повномасштабного російського вторгнення, він отримав повістку. Узявши з собою довідку, що є хворим на рак, він пішов до військкомату. Там чоловікові сказали: "Це нічого не значить, ви будете брати участь у навчаннях. Це будуть збори тримісячні, ви будете на зборах".

"І мене забрали, сказали: якщо ви не прийдете, ми вас будемо переслідувати. Мене мобілізували… Я воював у селі Калінінському Херсонської області", – розповів він.

Полонений каже, що останній раз до лікаря звертався у грудні 2022 року, це було у Донецьку. Лікар начебто відмовився підтверджувати йому діагноз рак легенів та сказав, що йому потрібна лише операція. "Я відмовився від операції і лікар відправив мене знову у війська", – каже чоловік.

Він також розповів, що перед тим, як потрапив у полон у Новобахмутовці, то був у складі окремого батальйону російських військ "Шторм".

Нашим військовим полонений сказав, що серед російських бойовиків шириться думка, що цей батальйон розформують, "бо дуже великі втрати".

"Настрої панічні, воювати ніхто не хоче", – резюмував окупант.

Раніше українські захисники полонили вагнерівця, який був весь татуйованим нацистськими символами. Однак сам він заявляв, що воює в Україні проти "нацистів".

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