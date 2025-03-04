Скільки будемо платити за електроенергію з 1 березня: нові тарифи

Оплата комунальних послуг залишається однією з найважливіших тем для українців, адже будь-які зміни в тарифах можуть суттєво вплинути на фінансовий стан громадян та підприємств. Наразі тариф на електроенергію для побутових споживачів становить 4,32 грн/кВт∙год і залишатиметься незмінним до 1 травня 2025 року.

Це підтвердив міністр енергетики Герман Галущенко у відповіді на запит народного депутата Олексія Кучеренка. Уряд не планує підвищення цін найближчим часом, а в меморандумі МВФ також немає вимог до України щодо збільшення тарифів.

Попереднє підвищення цін на електроенергію було викликано масовими атаками Росії на енергетичну інфраструктуру. За словами Галущенка, Україна пережила наймасштабнішу в історії кампанію з ремонту енергосистеми. Водночас деякі експерти прогнозують можливе зростання тарифів у червні 2025 року. Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко вважає, що вартість електроенергії може зрости до 6,64 грн/кВт∙год, а в перспективі кількох років досягти 9 грн/кВт∙год.

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Чинний тариф поширюється на всіх побутових споживачів, зокрема на мешканців ОСББ, гуртожитків і будинків із колективними лічильниками. Для власників житла з електроопаленням у період з 1 жовтня 2024 року до 30 квітня 2025 року діятиме знижений тариф: 2,64 грн/кВт∙год при споживанні до 2000 кВт∙год на місяць, а при перевищенні цього обсягу – 4,32 грн/кВт∙год.

Для власників двозонних та тризонних лічильників зберігаються чинні тарифні коефіцієнти. У нічний період (з 23:00 до 07:00) електроенергія коштуватиме вдвічі дешевше – 2,16 грн/кВт∙год.

На ринку електроенергії для бізнесу тарифи переглядалися кілька разів у 2024 році. Востаннє зміни відбулися 1 жовтня – Національна комісія ухвалила нові граничні ціни для ринку "на добу наперед", що пояснюється необхідністю фінансування відновлення енергосистеми та поступовим вирівнюванням цін до європейських стандартів.

Незважаючи на нинішню стабільність тарифів для населення, питання подальшого підвищення залишається відкритим, і українцям варто бути готовими до можливих змін у наступному році.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що частина українців зможе платити за світло менше.

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