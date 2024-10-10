Скільки коштуватиме електроенергія в Україні з 1 листопада: названо ціну за 1 кВт*год

В Україні з 1 листопада діятиме тариф на електроенергію, який складатиме 4,32 грн за кВт*год. Однак для споживачів, які використовують електрику для опалення і мають затверджений проєкт електроопалення, діятиме пільговий тариф – 2,64 грн за кВт*год для обсягу до 2 тис. кВт*год на місяць.

Про це зазначено у постанові КМУ №632. Загальний тариф на електроенергію складає 4,32 грн. Про це пише OBOZ.UA.

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Більшість громадян України сплачуватиме 4,32 грн/кВт*год до 30 квітня 2025 року. Цей тариф, що був затверджений з 1 червня, покриває лише собівартість виробництва електроенергії двома державними компаніями – "Енергоатомом" і "Укргідроенерго". Також він включає вартість передачі, розподілу електроенергії по регіонах та її постачання кінцевому споживачу.

Нагадаємо, раніше нардеп назвав дату, коли українців очікує підвищення тарифу на світло.

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