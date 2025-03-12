Скільки коштуватиме газ для українців з 1 травня

Після завершення опалювального сезону, який триватиме до 30 квітня, українці й надалі сплачуватимуть за газ за чинними тарифами. Зокрема, для клієнтів компанії "Нафтогаз України" вартість залишиться на рівні 7,96 грн за кубометр.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, наголосивши, що наразі уряд не розглядає варіантів зміни тарифів на комунальні послуги. За словами глави Кабінету Міністрів, питання підвищення цін на газ чи електроенергію найближчим часом навіть не обговорюється. Тож після 1 травня тарифи на електроенергію залишаться без змін — 4,32 грн за кіловат-годину.

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У "Нафтогазі України" попереджають, що споживачі можуть отримати платіжки із зазначеною заборгованістю, якої насправді немає. Як пояснили в компанії, така ситуація найчастіше виникає через помилку в зазначенні особового рахунку. Тож перед оплатою варто уважно звіряти всі дані, особливо номер рахунку, щоб уникнути непорозумінь. У компанії зазначили, що подібні помилки трапляються навіть у найуважніших споживачів, особливо коли оплата проводиться поспіхом. Тому радять перевіряти правильність введених реквізитів або скористатися офіційними банківськими сервісами, які автоматично підтягують актуальні дані.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, якими будуть тарифи та електроенергію та газ з 1 квітня.

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