Скільки платитимуть українці за електроенергію з 1 березня: названо тариф

Тариф на електроенергію для українців залишатиметься незмінним до завершення поточного опалювального сезону. Таким чином, як мінімум до 30 квітня вартість світла становитиме 4,32 грн за 1 кВт*год.

Про це пише Oboz.ua із посилання на міністра енергетики Германа Галущенка. У відповіді на запит народного депутата Олексія Кучеренка він уточнив:

Вартість електроенергії для населення, відповідно до Постанови № 632, встановлена до 30 квітня 2025 року.

Отже, до цього часу тариф для побутових споживачів залишатиметься без змін.

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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, зі свого боку, також повідомив про "замороження" тарифу на електроенергію. При цьому він підкреслив, що українці, які користуються житловими субсидіями та пільгами, продовжать їх отримувати, оскільки у державному бюджеті передбачено кошти для цього.

"На цей опалювальний сезон тарифи на тепло й світло, як ми й обіцяли, залишаються без жодних змін. У бюджеті на 2025-й рік на програму субсидій та пільг передбачено 42,3 млрд грн, що забезпечить підтримку всіх українців, які цього потребують", – зазначається у повідомленні.

Раніше українцям розповіли, як платити за електроенергію по тарифу 2,16 грн за 1 кВт*год.

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