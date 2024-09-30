Скільки отримуватимуть військові з 1 жовтня та чому виплати скоротяться

Як відомо, фінансові винагороди військовим ЗСУ визначаються спеціальними розпорядженнями та правилами. Проте з жовтня 2024 року ці виплати можуть зазнати змін.

Про це в коментарі виданню NV заявив заступник начальника фінансово-економічної служби однієї з бригад ЗСУ за позивним Адік.

Можливе зменшення виплат в ЗСУ з жовтня

Він пояснив, що хоча прибутковий податок із грошового забезпечення військових не стягується, але існує військовий збір, який раніше становив 1,5%. Однак з жовтня 2024 року ця ставка може зрости до 5%.

"У вересні 2024 року військовослужбовці отримували на руки мінімум 20404,57 грн — це 20715,30 грн мінімального нарахованого грошового забезпечення за вирахуванням 1,5% військового збору. А в жовтні ця сума вже складе 19679,54 грн з нарахованих 20715,30 грн з урахуванням 5% військового збору", — зазначив військовий.

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Важливо зауважити, що для військовослужбовців, на відміну від цивільних працівників, не встановлено мінімальної межі зарплати. Однак, розглядаючи мінімальний рівень грошового забезпечення для військових, наприклад, Сухопутних військ ЗСУ, виплати складаються з:

базової ставки за 1 тарифним розрядом — 2470,00 грн;

доплати за військове звання солдатів — 530,00 грн;

надбавки за специфіку служби 65% — 1950,00 грн;

премії (1 тарифний розряд, стаж менше 1 року) — 15635,10 грн;

індексації — почне нараховуватися з вересня 2024 року (за серпень 2024 року) і становитиме 130,20 грн.

Нагадаємо, раніше депутат Олексій Гончаренко заявив, що в Україні змінили правила мобілізації для двох категорій чоловіків.

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