русский
Здоров'я

Скільки чашок кави можна пити в день, щоб не нашкодити здоров'ю

Ігор Романько

Скільки кави можна пити на день

Останні дослідження вчених показали, що вживання кави може призвести до ниркової недостатності. Скільки чашок кави за добу безпечно пити, щоб не нашкодити здоров'ю – читайте у нашому матеріалі.

Науковці з Торонто та італійського Університету Падуї провели експеримент, в якому взяли участь 1180 жінок та чоловіків віком від 18 до 45 років. У ході дослідження з'ясувалось, що є прямий зв'язок із щоденним вживанням кави та нирковою недостатністю.

Читайте також: Що додати у каву, щоб вона не гірчила

Так, згідно з результатами дослідження, більший ризик захворіти на дисфункцію нирок через вживання кави у тих людей, що мають ген CYPIA2. Проте, щоб дізнатися про ваші генетичні особливості, доведеться провести індивідуальний тест. Якщо у вас є цей ген, то дозу кофеїну варто зменшити до 200 мг на день – це 2 чашки еспресо. Іншим людям можна випивати до 400 мг кофеїну (4 чашки), а вагітним і жінкам, що годують – до 300 мг. (3 чашки).

Також варто зазначити, що є продукти, які знижують метаболізм кофеїну, такі як грейпфрутовий сік. А є і ті, що підвищують його, наприклад, цвітна, брюссельська капуста та броколі.

Увага! Інформація в цій статті призначена лише для освітніх та інформаційних цілей і не призначена як медична порада чи порада щодо здоров’я. Завжди консультуйтеся з лікарем або іншим кваліфікованим фахівцем щодо будь-яких запитань щодо стану здоров’я.

Якщо ви пролили каву на білий одяг, позбутись кавової плями навіть на білому одязі можна, якщо діяти швидко. Раніше ми також писали про те, які 4 спеції додають у каву, щоб покращити аромат та смак напою, і які 3 спеції додають в чай, щоб зробити його більш корисним для здоров'я.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!

Здоров'я