Скільки мають заробляти вчителі: у Раді озвучили свою пропозицію

Згідно з чинним законодавством України, посадовий оклад вчителя з найнижчою кваліфікацією має становити суму, еквівалентну трьом мінімальним зарплатам. Наразі це близько 24 тисяч гривень.

Втім, держава наразі не має достатніх фінансових ресурсів для впровадження цієї норми. Про це розповів Сергій Бабак – очільник парламентського Комітету з питань освіти, науки та інновацій – в інтерв’ю УНН.

Сергій Бабак наголосив, що проблема полягає не в юридичних протиріччях, а в обмежених фінансових можливостях держави.

"Особливо зараз, у складний період нашої історії під час воєнного стану, забезпечити такий мінімальний рівень зарплати для освітян – абсолютно справедливий, але надзвичайно складний крок", – зазначив він.

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Депутат нагадав, що відповідна норма була закладена ще у 2017 році в базовому Законі "Про освіту". Тоді уряду було доручено реалізувати її поступово до 2023 року, зокрема шляхом щорічного підвищення окладів у відповідності до зростання доходів держбюджету.

За його словами, з 2017 по 2021 рік Кабмін дійсно ухвалював рішення щодо підвищення заробітних плат педагогічних і науково-педагогічних працівників, як того вимагав закон. Проте повномасштабна війна, що почалася у 2022 році, перервала процес реалізації цієї ініціативи.

На найвищому державному рівні немає суперечок щодо доцільності встановленого мінімального рівня оплати праці для вчителів. Усі одностайно визнають, що такий підхід є правильним і заслуженим. Однак, за словами Сергія Бабака, на сьогодні країна не має достатніх фінансових ресурсів, щоб реалізувати цю норму, передбачену базовим законом про освіту.

Раніше ми розповідали, яка категорія вчителів може розраховувати на отримання надбавки у 100% до зарплати.

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