Скільки дошок для нарізання має бути на кухні та як відмити застиглі плями

У кулінарних пригодах нашої кухні безліч різних помічників, які стали для нас справжніми друзями. Але щоб вони продовжували служити нам довго, потребують належного догляду.

В одному з експериментів УНІАН розібрались, як правильно відмити обробну дошку, і поділились цими знаннями.

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Перш за все, важливо зазначити, що кілька обробних дощок підійдуть для різних цілей, тому слід мати їх декілька:

Для нарізки сирих продуктів, наприклад, овочів для салату. Для їжі, яка потребує термічної обробки в духовці або на сковороді, така як м'ясо. Для нарізки хліба.

Також варто звернути увагу на обробні дошки з виїмкою по периметру. Це допоможе уникнути того, щоб рідина, що виливається під час нарізки деяких продуктів, стікала на стіл або підлогу.

Коли йдеться про очищення дошок від запаху, особливу роль відіграє харчова сода. Щоб відмити обробну дошку від неприємного запаху, створіть густу пасту, змішавши соду з водою. Нанесіть її на дошку і залиште на деякий час, а потім ретельно промийте водою і просушіть рушником.

Іншим способом відмити дошку від запаху є змащення її сумішшю тертого яблука з картоплею. Залиште таку композицію на дошці протягом 15 хвилин, а потім промийте водою.

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Також допоможе відмити дерев'яну дошку від неприємних запахів розчин з перекисом водню і водою. Змішайте 2 чайні ложки перекису з 0,5 літрами води, занурте дошку на 10-15 хвилин, а потім промийте її проточною водою.

Щоб позбутися запаху риби на дерев'яній дошці, можна використовувати оцет. Протріть ним поверхню, а потім промийте водою.

Іншими ефективними варіантами є використання лимона і солі або суміші олії з оцтом. Відповідно до матеріалу, інструкції для чищення залишаються універсальними.

Дерев'яні дошки, як і пластмасові, варто чистити, дотримуючись правил. Отже, для чищення дерев'яних дощок слід намочити їх у теплій воді, посипати сіллю та содою, а потім змити оцтом після 10 хвилин і просушити. При чищенні дошки не забувайте про торцеві частини, де також можуть накопичуватися бактерії.

Очищення пластмасових дощок здійснюється змішанням олії з оцтом, після чого поверхню слід промити водою з миючим засобом.

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