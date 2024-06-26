Скількох окупантів заблокували на Агрегатному заводі у Вовчанську: в ОВА розповіли про ситуацію на півночі

У Вовчанську Харківської області на Агрегатному заводі були заблоковані російські окупанти. За словами голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, йдеться про декілька десятків росіян.

Про це він повідомив у своєму Telegram. Він зауважив, що у Вовчанську ситуація мінлива, тривають вуличні бої між українськими бійцями та російськими окупантами.

"Заблоковані декілька десятків окупантів на одному з промислових підприємств у місті Вовчанську", - сказав Олег Синєгубов.

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Він розповів, що противник намагається прорватися, проте постійно зазнає втрат на Харківському напрямку.

Тоді як завдання українських військових – завдати максимального ураження по Липецькому та Вовчанському напрямках. Також важливо ліквідувати велику кількість особового складу, військової техніки та озброєння.

"Що там фактично цілодобово й відбувається", – додав Синєгубов.

Нагадаємо, раніше Буданов сказав, як перемогти рф. Він наголосив на необхідності поєднання сили та дипломатії у протистоянні з агресивною росією.

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