Скільки років українським заробітчанам доведеться працювати в Польщі, щоб назбирати на власне житло
Ціни на житло в Польщі варіюються залежно від регіону. Наприклад, щоб придбати квартиру у Варшаві, отримуючи середній дохід, знадобиться понад 15 років накопичень.
Детальніше про те, скільки потрібно заощаджувати, щоб стати власником житла в Польщі, повідомляє 24 Канал. Понад 1,5 мільйона українців знайшли прихисток у Польщі, і дехто з них вже інвестує у місцеву нерухомість.
Вартість житла в країні залежить від багатьох чинників – зокрема, регіону, площі та технічного стану квартири.
Орієнтовна середня вартість квадратного метра у деяких великих містах:
- Варшава – близько 15 000 злотих;
- Краків – приблизно 13 800 злотих;
- Вроцлав – у межах 11 300 злотих;
- Гданськ – орієнтовно 12 400 злотих.
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У менших населених пунктах ціни зазвичай нижчі й становлять від 5 000 до 7 000 злотих за квадрат.
Середні заробітки в Польщі: що показує офіційна статистика
Згідно з даними Центрального статистичного управління Польщі, середній рівень зарплат у великих польських містах виглядає так:
- Краків – близько 10 700 злотих (брутто);
- Гданськ – приблизно 10 600 злотих;
- Варшава – близько 10 500 злотих;
- Вроцлав – орієнтовно 9 400 злотих.
Варто враховувати, що після сплати податків "на руки" працівник отримує меншу суму.
Скільки часу потрібно, щоб накопичити на квартиру
Для спрощення підрахунків візьмемо умовний сценарій: людина щомісяця відкладає половину свого чистого доходу (приблизно 4 000 злотих) на купівлю житла площею 50 м².
- У Варшаві на таку квартиру доведеться збирати близько 15,5 року;
- У Кракові – трохи більше ніж 14 років;
- У Вроцлаві – майже 12 років;
- У Гданську – приблизно 13 років.
У менших населених пунктах житло коштує менше, однак і заробітки там нижчі. Тож у середньому час накопичення залишається схожим.
Раніше ми розповідали, скільки років українцям різних професій потрібно працювати, аби придбати власну квартиру у Києві.
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