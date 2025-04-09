Скільки років українцям різних професій потрібно працювати, аби придбати власну квартиру у Києві

Придбання однокімнатної квартири в Києві у 2025 році залишається недосяжною метою для багатьох українців. Причина не у відсутності бажання, а у тому, що рівень доходів не встигає за стрімким зростанням цін на нерухомість.

Як свідчать дані платформи ЛУН, у квітні 2025 року середня ціна однокімнатної квартири на вторинному ринку столиці досягла 63 тисяч доларів, що еквівалентно понад 2,5 мільйонам гривень.

Якщо молодий фахівець вирішить щомісяця відкладати половину своєї зарплати, шлях до омріяної квартири може затягнутися на десятиліття. У деяких сферах – навіть на більшу частину трудового життя.

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Скільки часу потрібно працювати, щоб накопичити на житло:

Маркетологу доведеться збирати кошти 11 років і 8 місяців, відкладаючи 18 750 грн на місяць із середньої зарплати у 37 500 грн.

доведеться збирати кошти 11 років і 8 місяців, відкладаючи 18 750 грн на місяць із середньої зарплати у 37 500 грн. Логісти та водії зможуть придбати квартиру через 12 років і півроку, якщо щомісяця заощаджуватимуть 17 500 грн.

та зможуть придбати квартиру через 12 років і півроку, якщо щомісяця заощаджуватимуть 17 500 грн. Рекрутеру знадобиться 13 років і 3 місяці за умови накопичення 16 250 грн щомісячно.

знадобиться 13 років і 3 місяці за умови накопичення 16 250 грн щомісячно. Бухгалтери , SMM-фахівці, майстри манікюру та кухарі зможуть зібрати потрібну суму за 14 років і півроку, відкладаючи приблизно 15 000 грн на місяць.

, зможуть зібрати потрібну суму за 14 років і півроку, відкладаючи приблизно 15 000 грн на місяць. Вантажники , продавці-консультанти та медичні сестри накопичуватимуть на квартиру аж 19 років і 6 місяців, маючи змогу відкладати трохи більше 11 000 грн щомісяця.

, та накопичуватимуть на квартиру аж 19 років і 6 місяців, маючи змогу відкладати трохи більше 11 000 грн щомісяця. А от касири утримують "антирекорд": навіть за умови щомісячного заощадження у 10 500 грн, доведеться відкладати 21 рік і 2 місяці – фактично чверть життя.

Чи можна пришвидшити накопичення на власне житло?

Назбирати повну суму лише з однієї зарплати – завдання не з простих, особливо якщо враховувати інфляційні процеси, витрати на оренду житла та оплату комунальних послуг.

Ситуацію ще більше ускладнюють умови воєнного стану, подорожчання основних товарів і нестабільність на ринку праці. Та попри це, українці все ж мають кілька можливих шляхів до своєї квартири.

Іпотека . У 2025 році діють програми з державною підтримкою, зокрема "єОселя", що надають можливість окремим категоріям громадян оформити житло під 3–7% річних.

Фінансова підтримка від родини чи партнера . Для багатьох саме така допомога стає першим реальним кроком до купівлі власної нерухомості.

Підробіток або фриланс . Додатковий дохід дає шанс помітно скоротити період накопичення – іноді навіть на кілька років.

Переїзд. Відмова від ідеї жити в столиці відкриває можливість купити квартиру в передмісті чи іншому місті за значно нижчою ціною.

Раніше ми розповідали, яке житло має найбільший попит у 2025 році.

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