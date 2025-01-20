Скільки потрібно відслужити для отримання статусу УБД у 2025 році: подробиці

Багато українців зараз мають змогу отримати статус учасника бойових дій, який надає можливість військовим оформлювати пільги.

Варто зазначити, що для отримання цього статусу не передбачено чітко визначених строків перебування на службі. Про це повідомляє 24 канал, посилаючись на Постанову Кабінету Міністрів "Про присвоєння статусу УБД".

До початку масштабного вторгнення українці могли отримати цей статус лише після проходження служби тривалістю не менше 30 днів.

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Хто може отримати статус УБД

У повідомленні на сайті "Турбота про військовослужбовця" зазначається, що до учасників бойових дій належать військовослужбовці Збройних сил України, які брали участь у захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України. Вони безпосередньо виконували завдання, пов’язані із забезпеченням обороноздатності країни, захистом населення і державних інтересів у відповідь на військову агресію російської федерації.

Також статус учасника бойових дій може бути наданий особам, які брали участь у відповідних заходах, виконуючи бойові завдання як індивідуально, так і у складі військових частин, установ чи організацій. Це включає проведення розвідки, виконання інших бойових операцій, а також випадки, коли під час цих дій люди отримали поранення, контузії чи інші травми.

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Які документи необхідні для отримання статусу УБД

Щоб отримати статус учасника бойових дій, громадянин України має подати наступні документи:

Довідка про безпосередню участь особи у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією РФ проти України.

Довідка про безпосередню участь у заходах оборони України має бути встановленого зразка.

Копія паспорта.

Копія ідентифікаційного коду.

Заява про отримання статусу учасника бойових дій.

Згода на обробку персональних даних.

Дві кольорові фотокартки розміром 3×4 см на матовому папері, зображення обличчя має займати 65-70% фото.

До вказаних документів можуть бути додані інші, які підтверджують факти виконання бойових завдань особисто або у складі військової частини, установи чи закладу, та містять відповідні докази.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що частина УБД може втратити пільги у 2025 році.

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