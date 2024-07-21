Скільки навчають мобілізованих без досвіду військової служби

Громадяни, які були мобілізовані та не мають досвіду служби, направляються на проходження базової військової підготовки. Мінімальний термін такого навчання становить один місяць. Однак закон не встановлює верхньої межі тривалості підготовки, і саме Генштаб ЗСУ розробляє план навчань.

Адвокат Євген Филипець у своєму коментарі для УП привів випадок, коли один з мобілізованих хворів упродовж усього часу навчання і не брав участі у проходженні курсу, але попри це його було все одно направлено до військової частини.

"Варто звернути увагу на статтю 59 Статуту внутрішньої служби ЗСУ, яка передбачає, що командир не може допускати до участі у бойових діях людину, яка не пройшла підготовку", – наголошує правозахисник.

Що робити, якщо без підготовки хочуть відправити на фронт

Якщо особу, що не має військового досвіду, направляють на фронт без належної підготовки, вона має право звернутися до командира військової частини з рапортом. У ньому необхідно вказати відсутність служби в ЗСУ та необхідність проходження базового військового вишколу.

У випадку негативної відповіді командира слід звернутися до гарячої лінії Міноборони (0-800-500-410, 0-800-500-442, 044-454-44-99) чи до особистого адвоката.

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Процес відправки на службу

Відправка на службу можливе відбуватися як колективно, так і індивідуально. За словами Євгена Филипця, зазвичай мобілізованих направляють групами. Спершу вони прибувають на збірний пункт, де формується необхідна кількість осіб, а потім їх відправляють до військової частини. Це може статися в той же день або протягом кількох днів. Іноді мобілізовані залишаються на збірних пунктах до двох тижнів, хоча законодавством ці строки не визначені.

Неявка на відправлення без вагомих причин може призвести до кримінальної відповідальності згідно зі статтею 336 Кримінального кодексу України – ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, за що передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 5 років.

Законні причини для відсутності включають хворобу (з підтвердженням лікарською довідкою), смерть близьких (з документальним підтвердженням) або стихійне лихо. У таких випадках необхідно негайно повідомити керівництво ТЦК про перешкоди для виконання повістки. Після усунення перешкод, особа зобов’язана з’явитися в ТЦК протягом семи днів.

Зазвичай відправка відбувається в день отримання повістки, тому необхідно бути готовим до швидкої реакції на повістку. Після завершення навчання відправлення також проводиться групами, коли командування розподіляє осіб по військових частинах прямо з місця проходження базової військової підготовки.

Нагадаємо, раніше у ТЦК пояснили, як самостійно роздрукувати військовий квиток.

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