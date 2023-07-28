Скільки троянд має бути в букеті, та кому слід дарувати різну кількість квітів: прикмети та забобони

Троянди – це одні з найпопулярніших і найкрасивіших квітів, які обирають для подарунка чи для власного саду.

Різні кольори троянд несуть різне символічне послання, але не менш важливою є кількість цих квітів у букеті. Так, згідно з народними повір'ями, кожна кількість троянд має свою власну символіку та значення. Про це пише Телеграф.

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Одинична троянда у букеті означає "кохання з першого погляду" або "ти все ще єдина". Це простий, але елегантний спосіб виразити свою симпатію або вдячність.

Дві троянди у букеті символізують "взаємне кохання та прихильність". Цей букет чудово підійде для пари, яка святкує свою річницю або просто бажає підкріпити свої почуття.

Три троянди у букеті виражають слова "я люблю тебе". Цей варіант є традиційним подарунком на тримісячну річницю або просто засіб сказати "ти мені дорогий/дорога".

Сім троянд у букеті символізують "зачарування" або "обожнювання". Виразити своє захоплення і захват можна таким вишуканим компліментом.

Десять троянд у букеті позначають "ти ідеальний". Це чудовий спосіб сказати комусь, що ви цінуєте його якості та характер. Після 10 троянд, парна кількість квітів вже не несе особливого сакрального значення, тому букети по 12 або 14 троянд також можуть бути подарунками.

Одинадцять троянд у букеті символізують "ти моя найдорожча людина". Це сильне вираження вашого кохання та поваги.

Тринадцять троянд у букеті означають "вічна дружба" або "таємний шанувальник". Вони можуть бути чудовим подарунком для друга або подруги, а також для того, хто бажає вам щось сказати. Варто зазначити, що число тринадцять має загадкове значення і в деяких повір'ях носить негативний зміст, але не стосується цього випадку з квітами.

Вибираючи троянди для особливої людини, слід керуватися своїми почуттями і настроєм. Кожен колір має своє символічне значення, і правильно вибрані троянди зможуть виразити ваші почуття і емоції. Краще дарувати троянди особисто, дивлячись в очі отримувачеві, оскільки це надасть більш інтимний і теплий характер вашому подарунку, і це буде дещо відмінне від холодного імперсонального способу надіслання квітів поштою або кур'єром.

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