Скільки коштує житло в Чехії у 2025 році: порівняння цін з Україною

Вартість квартир у Чехії суттєво варіюється залежно від регіону. Найдорожче житло традиційно розташоване в Празі, тоді як найдоступніші варіанти можна знайти в Устецькому краї.

Як повідомляє Peníze.cz, ціни на нерухомість у різних містах Чехії помітно відрізняються. Наприкінці 2024 року кількість квартир у Чехії досягла рекордного рівня. Аналітики зафіксували, що в четвертому кварталі середня ціна за квадратний метр вперше перевищила 110 тисяч крон (приблизно 193 тисячі гривень). Це на понад 15% більше, ніж у той самий період минулого року.

Як змінилися ціни на житло в Чехії

За останній квартал 2024 року в більшості великих міст Чехії вартість квартир дещо знизилася. Однак загальний середній показник по країні зріс через подорожчання нерухомості в Празі, Середньочеському краї, Карлових Варах та Іглаві. Найбільший ціновий стрибок зафіксували у місті Градец-Кралове.

Експерти зазначають, що ключовим фактором зростання вартості житла в окремих населених пунктах є кількість новобудов, внесених до кадастру протягом певного періоду.

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За підсумками 2024 року ціни на квартири зросли в усіх регіональних столицях Чехії, за винятком Пардубіце, де спостерігалося незначне зниження вартості житла.

Новобудови коштують у середньому на 25% дорожче, ніж квартири у старих цегляних будинках. Порівняно з панельними будинками різниця в ціні перевищує 6%.

Ціни на квартири в різних регіонах Чехії. Джерело: Deloitte Real Index Ціни на квартири в різних регіонах Чехії. Джерело: Deloitte Real Index

Вартість житла у регіонах Чехії

Регіони з найвищими цінами на квартири

Прага – найдорожче місто країни. Середня вартість квадратного метра зросла на 1,4% і становить майже 140 тисяч крон (близько 235 тисяч гривень). У Середньочеському краї ціна також піднялася – на 1,9%, до 89,8 тисячі крон (приблизно 157 тисяч гривень).

– найдорожче місто країни. Середня вартість квадратного метра зросла на 1,4% і становить майже 140 тисяч крон (близько 235 тисяч гривень). У Середньочеському краї ціна також піднялася – на 1,9%, до 89,8 тисячі крон (приблизно 157 тисяч гривень). Південноморавський край (Брно) – за квадратний метр тут просять у середньому 108 тисяч крон (близько 189 тисяч гривень), хоча загалом ціни впали на 3,2%.

– за квадратний метр тут просять у середньому 108 тисяч крон (близько 189 тисяч гривень), хоча загалом ціни впали на 3,2%. Градец-Кралове – один із лідерів за зростанням вартості житла. За квартал ціни підскочили на 15%, до 86,4 тисячі крон за квадратний метр (приблизно 151 тисяча гривень).

– один із лідерів за зростанням вартості житла. За квартал ціни підскочили на 15%, до 86,4 тисячі крон за квадратний метр (приблизно 151 тисяча гривень). Оломоуцький край – тут житло трохи подешевшало (на 1,3%), середня ціна за квадрат становить 81,4 тисячі крон (близько 142 тисяч гривень).

Пльзенський край – регіон, де вартість нерухомості знизилася на 6%. Зараз середня ціна квадратного метра – 77,9 тисячі крон (близько 136 тисяч гривень).

Найдешевші регіони для купівлі житла

Устецький край – найдоступніший регіон Чехії. Ціни тут трохи зменшилися (на 0,5%) і становлять 38,5 тисячі крон (приблизно 67 тисяч гривень) за квадрат.

– найдоступніший регіон Чехії. Ціни тут трохи зменшилися (на 0,5%) і становлять 38,5 тисячі крон (приблизно 67 тисяч гривень) за квадрат. Карлові Вари – на відміну від інших регіонів, ціни тут навпаки зросли на 7,3%, до 51 тисячі крон (близько 89 тисяч гривень).

– на відміну від інших регіонів, ціни тут навпаки зросли на 7,3%, до 51 тисячі крон (близько 89 тисяч гривень). Острава – хоча за останній квартал відбулося незначне зниження, за рік ціни зросли на 22%, до 52,2 тисячі крон (близько 91 тисяча гривень) за квадратний метр.

Як ціни в Чехії порівняти з Україною?

За підсумками 2024 року, середня вартість квадратного метра квартири у новобудові Києва, за даними DОM.RIA, становила 1 342 долари (близько 56 тисяч гривень). Це робить столицю найдорожчим містом для купівлі первинної нерухомості в Україні. Проте навіть у найдешевших регіонах Чехії ціни на квартири залишаються вищими, ніж у Києві.

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