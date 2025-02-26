Скільки часу доведеться накопичувати, щоб купити нове авто в Україні і США: порівняння

У січні 2025 року середня ціна нового автомобіля в США знизилася на 2,2% і склала 48 641 долар. Це відображають дані від Cox Automotive.

Аналітики підрахували, що для покупки нового легкового автомобіля американцям зараз необхідно в середньому 37,7 тижнів, або майже 9 місяців – це найкращий результат за останні три роки. Для порівняння, у грудні цей показник становив 38,2 тижнів, а в січні 2024 року – 39,6 тижнів, пише mmr.net.ua.

Однак зниження цін не спостерігається в усіх сегментах. Повнорозмірні автомобілі подешевшали на 7,5%, а компактні люксові кросовери – на 6,4%. У той же час ціни на преміальні повнорозмірні SUV піднялися на 4,1%, перевищивши 112 тисяч доларів, а автомобілі класу ультра-люкс стали дорожчими на 2,6%, досягнувши 120 765 доларів.

Попри це, зниження цін у масовому сегменті продовжує зберігатися, зазначають експерти.

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А як виглядає ситуація в Україні?

Розглянемо вартість найпопулярнішої моделі автомобіля у світі – Toyota Corolla. В Україні ця модель коштує від 1 031 654 грн. Згідно з даними Держстату, середня зарплата в Україні у 2025 році зросла до 22 500 грн. Якщо відкладати всю зарплату, для того, щоб накопичити на цей автомобіль, українцю знадобиться майже 200 тижнів (приблизно 45,8 місяців або 3,8 роки).

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