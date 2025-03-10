Скільки заробляють українці: найвищі та найнижчі зарплати по регіонах

За результатами 2024 року середня заробітна плата в Україні зросла на 23,1%, перевищивши рівень інфляції на 6,5%. Найвищі доходи мають спеціалісти у сфері IT та телекомунікацій – їхня середня зарплата становить 52,5 тисячі гривень на місяць.

Таку інформацію оприлюднила Державна служба статистики, пише 24 Канал. До сфер із найбільшими заробітками входять:

фахівці авіаційної індустрії – у середньому 43,9 тисячі гривень;

працівники фінансового та страхового сектору – 41,4 тисячі гривень.

Середня зарплата в Україні у доларовому еквіваленті перевищила довоєнний рівень. Якщо у 2021 році вона становила 513,5 долара, то наприкінці 2024 року зросла до 534 доларів.

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Сфери з найнижчими доходами

Втім, не всі професії демонструють зростання зарплат. Найнижчі доходи спостерігаються у працівників культури – середня оплата праці в бібліотеках, театрах та музеях не перевищує 13 тисяч гривень на місяць.

Також відносно низькі зарплати мають працівники таких галузей:

освіта – 14,6 тисячі гривень;

медицина та соціальна допомога – 16,9 тисячі гривень;

готельно-ресторанний бізнес – 15,9 тисячі гривень;

поштова сфера – 16,1 тисячі гривень.

Варто зазначити, що будівельники отримують у середньому 16,9 тисячі гривень, а працівники аграрного сектору – 17,6 тисячі гривень, попри ключову роль цієї галузі в економіці країни.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що українцям пропонують зарплату понад 40 тисяч за роботу з дому.

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