"Злагоджена робота танковим вогнем": українські бійці показали удари по окупантах під Бахмутом (відео)
Танкісти 3-ї окремої штурмової бригади тримають оборону на одній з найгарячіших ділянок фронту – Бахмутському напрямку на Донеччині. Українські військові постійно покращують взаємодію, для підвищення ефективності оборони.
Екіпажі бронетехніки провели стрільбу по відповідним цілям у лісосмузі та пагорбах. Вогонь українські захисники вели з далекої відстані, повідомили у каналі бригади у Telegram.
"Сталеві грози на Бахмутському фронті. Це злагоджена робота танковим вогнем Третьої штурмової бригади", – йдеться у повідомленні.
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На відео можна побачити, як танкісти виїжджають на позиції, завдають вогневого ураження та злагоджують свою взаємодію. Точний час та місце ведення вогню не повідомляється з міркувань безпеки.
Днями бійці 30-ї окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького знищили ворожий розрахунок ПТКР "Корнет".
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