Слідкуйте за самопочуттям, очікується помаранчевий рівень: прогноз магнітних бур на 6 березня

Геомагнітна активність вимірюється за шкалою від 0 до 9 за допомогою планетарного К-індексу, при значенні 5 і вище спостерігаються потужні магнітні бурі. У четвер, 6 березня, геомагнітні коливання будуть слабшими – К-індекс знизиться до 3 (помаранчевий рівень), що означає менший вплив на організм людини.

Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди (SWPC). Варто зазначити, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися, адже дані про сонячну активність оновлюються кожні три години. Рекомендується регулярно перевіряти актуальну інформацію.

Магнітна буря – це природне явище, що виникає внаслідок вибухів та спалахів на Сонці, під час яких виділяється велика кількість енергії. Заряджені частинки, такі як електрони та протони, спрямовуються у різні боки, зокрема до Землі, і, досягаючи магнітосфери, викликають її збурення, що отримало назву магнітних бур.

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Зміни у магнітному полі впливають на атмосферний тиск, через що деякі люди можуть відчувати дискомфорт, зокрема головний біль, слабкість, порушення сну та підвищений рівень стресу. Хоча спеціальних методів лікування від впливу магнітних бур не існує, можна зменшити їхній вплив, дотримуючись простих рекомендацій. Важливо підтримувати правильний режим дня, уникати стресових ситуацій, збалансовано харчуватися, відмовитися від важкої їжі, алкоголю та надмірного вживання кави. Корисним буде споживання великої кількості води, трав’яних чаїв, а також прогулянки на свіжому повітрі. Легка фізична активність допоможе організму адаптуватися, а контрастний душ вранці підбадьорить, тоді як тепла ванна ввечері сприятиме розслабленню. Людям із хронічними захворюваннями варто більше відпочивати та мати при собі необхідні ліки.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що насувається магнітна буря червоного рівня.

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