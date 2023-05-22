'Зламали росіянам зуби': ЗСУ відбили атаку окупантів та знищили три БМП (відео)

Українські військові відбивають атаки ворога на різних ділянках фронту. Зокрема, бійці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади дали відсіч окупантам, які спробували атакувати позицію ЗСУ.

Захисники України знищили три БМП ворога та живу силу росіян. Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.

"Чудова робота 10-ї ОГШБр. Ворог намагався атакувати позицію Сил оборони за допомогою 4 БМП та великої кількості піхоти з підтримкою артилерії. Наші воїни зламали росіянам зуби", – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що четверта БМП зазнала пошкоджень. Окрім цього значних втрат зазнала російська піхота.

На відео можна побачити, як українські військові відстежили пересування окупантів на БМП. На наступних кадрах показані влучні удари по ворожій військовій техніці. Точний час та місце знищення БМП росіян не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, 20 травня засновник ПВК "Вагнер" Прігожин заявив, що його бойовикам вдалося захопити Бахмут. Українське військове керівництво цю інформацію спростувало.

21 травня президент Володимир Зеленський під час зустрічі з очільником США Джо Байденом відповів на запитання, чи взяли вагнерівці Бахмут, коротко: "Ні".

Президент США Джо Байден 21 травня підтвердив значні втрати росіян при спробі захопити Бахмут. Він назвав цифру у 100 тисяч цілком правдивою.

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