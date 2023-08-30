Слон розмахував крокодилом, що вхопив його за хвоста: битва двох тварин потрапила на відео

53-річний сафарі-гід зняв на камеру неймовірні кадри бою між слоном і крокодилом у річці Луангва в Південній Африці.

За словами Еммануеля Сауті, він повертався до табору з дому у вихідні дні, коли побачив, що у воді щось відбувається. Коли він наблизився, то зрозумів, що це слон і крокодил, повідомляє LatestSightings.com.

Слон, який важив близько 4 тонн, боровся з крокодилом, який був приблизно вдвічі меншим за нього. Крокодил уперся зубами у хвіст слона, але той не дав йому заподіяти шкоди.

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Слон крутив крокодила навколо себе, поки той не відпустив хвоста.

"Зрештою слону вдалося струснути крокодила та перетнути річку", - сказав Сауті.

"Це був один із найбільш хвилюючих моментів у моїй кар'єрі сафарі-гіда", – поділився враженнями чоловік.

Крокодили, як правило, харчуються більш дрібними тваринами, такими як антилопи та риба. Напад на слона – це надзвичайно рідкісне явище, яке може бути пов'язане з сильним голодом або відчаєм.

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