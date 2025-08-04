Служитимуть довше моделей з салону: топ якісних вживаних авто

У сучасних економічних умовах вибір автомобіля, який прослужить якомога довше, стає не лише питанням зручності, а й раціонального фінансового підходу. Хоча сучасні машини набагато довговічніші за моделі минулих десятиліть, деякі старі авто все ще демонструють кращу витривалість і надійність, ніж нові.

Як зазначає Forbes, у 1970-х роках середній строк експлуатації легковика становив приблизно 5,7 року, а пробіг рідко перевищував 100 тисяч миль. Сьогодні ж ситуація змінилася: середній вік авто в США сягнув понад 12 років, а за належного догляду багато моделей долають 200–300 тисяч миль.

На думку експертів Consumer Reports, якщо власник систематично вкладається в обслуговування, майже будь-який автомобіль здатен подолати рубіж у 200 тисяч миль. Проте найкращі результати демонструють ті машини, які зарекомендували себе як безпечні, надійні та з хорошими оцінками у дорожніх тестах.

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Видання GoBankingRates назвало десятку моделей, здатних "пережити" навіть нові авто. Абсолютним лідером стала Toyota Sequoia, яка може подолати майже 300 тисяч миль. Також у переліку — такі легендарні довгожителі, як Toyota Land Cruiser, Chevrolet Suburban, Toyota Tundra, GMC Yukon XL, Toyota Prius і Avalon, а також Honda Ridgeline, Chevrolet Tahoe та Toyota Highlander Hybrid.

Ці автомобілі, від пікапів до гібридів, мають репутацію витривалих машин, які при правильному догляді можуть служити десятиліттями. Більшість із них демонструють пробіги понад 240 тисяч миль, а деякі впевнено наближаються до позначки у 300 тисяч. Надійність і невибагливість — ключові якості, які роблять ці моделі вдалим вибором для тих, хто шукає авто "на довго".

Нагадаємо, раніше ми писали про моделі машин, які рідко ламаються.

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