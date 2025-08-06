Служитимуть вам роками: топ найнадійніших авто у світі

На сучасному авторинку представлено безліч моделей, однак не всі автомобілі можуть похвалитися тривалим терміном служби без серйозних поломок. Саме тому фахівці регулярно публікують рейтинги надійності, які допомагають покупцям зорієнтуватися та обрати справді якісне авто.

Згідно з аналітичними звітами таких авторитетних організацій, як Consumer Reports і J.D. Power, провідні позиції у списках найнадійніших брендів стабільно займають японські автовиробники. Toyota, Honda та Mazda давно зарекомендували себе завдяки високій якості збірки та мінімальній кількості технічних проблем упродовж багаторічної експлуатації. Такі машини без особливих труднощів можуть прослужити понад два десятки років. Про це пише itsider.

Toyota вже давно асоціюється з надійністю й довговічністю. Її моделі — постійні учасники рейтингів автомобілів, які безвідмовно працюють десятиліттями. Наприклад, Toyota Highlander часто залишається у власності однієї сім’ї понад 20 років. Не менш популярні серед українських водіїв Toyota Corolla та Camry — ці седани вирізняються легкістю обслуговування, широким вибором запчастин та здатністю витримувати різні погодні умови без втрати технічних характеристик. Окрему увагу експерти звертають на Toyota Land Cruiser 200, який вважається одним із найстійкіших позашляховиків для важких умов експлуатації.

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Автомобілі Honda також славляться своєю довговічністю, зокрема завдяки надійним двигунам. Модель Honda Accord демонструє видатні показники витривалості та часто випереджає конкурентів у своєму класі. Honda CR-V і Pilot — це приклади авто, здатних слугувати власнику багато років без суттєвих проблем. Honda Civic, як і CR-V, по праву вважаються одними з найнадійніших легковиків у світі.

Не відстає і Mazda. Зокрема, Mazda3 та Mazda CX-5 вважаються одними з найбільш витривалих моделей у своєму сегменті. Низький рівень звернень до сервісних центрів підтверджує їхню надійність. До того ж, щорічне обслуговування цих моделей коштує порівняно недорого — у межах 300–500 доларів США, що робить їх ще привабливішими для покупців.

Нагадаємо, раніше ми писали про моделі машин, які рідко ламаються.

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