Снайпер 'Альфа' з групи 'Привид' відмінусував окупанта з відстані 1200 м (вражаюче відео)

Сили оборони України мають певні успіхи на Бахмутському напрямку. Подекуди ворог опиняється в пастці.

Про це повідомив генерал-полковник, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський у своєму Телеграм-каналі.

"Маємо успіхи, Сили оборони продовжують просуватися вперед, а ворог місцями опиняється в пастці", – повідомив він.

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Сирники також показав відео, як на цьому напряму працюють українські снайпери. Зокрема, на кадрах можна побачити як боєць з групи "Привид" Окремої Президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького з позивним "Альфа" "полює" на ворога.

"Працює снайпер з позивним "Альфа". З 1200 метрів він одним пострілом знищив ворога. Під час роботи снайпера за групою полював ворожий БПЛА, який також вдалося збити", – зазначив Сирський.

Нагадаємо, поблизу Бахмуту аеророзвідники вистежили російський танк Т-80. Після влучних пострілів бійців ЗСУ він перетворився на брухт. Як повідомили у Третій штурмовій бригаді, ворожий танк знищили бійці 3-ї роти протитанкового батальйону Третьої штурмової бригади. Вони працювали з NLAW та Javelin.

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