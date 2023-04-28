Зберете великий врожай: дачники розповіли, як правильно садити лохину

Лохина – дуже смачна та корисна, але доволі дорога ягода. Дешевше буде вирощувати свою лохину та збирати великий врожай. Як садити лохину розбирався UaPortal.

Для початку оберіть зону посадки. Сформуйте місце посадки та підкисліть ґрунт.

Місце посадки під лохину має бути:

– Відкрите

– Орієнтація на північ, захід, схід.

– Дренажний грунт.

– Кислотність від 3.5 до 4.5 рН.

– Торф’яно-піщані або суглиняні ґрунти.

Необхідні добрива: пісок, перліт, 50 грам сірки для кислотності або підлив підкисленою водою (лохина любить кислий грунт).

Як посадити лохину?

Перед посадкою приготуйте спеціальний розчин: 100 мл яблучної кислоти змішайте з 10 л води, полийте підготовлену під посадку землю. Крім того, внесіть мінеральне добриво в обсязі 60 грам на м2 та перекопайте грунт.

Як садити:

Зробіть заглиблення на рівні довжині кореневої системи. Садити треба на відстані 0,5 метра між саджанцями. Якщо сорти високорослі з широкою кроною і потужними краями – на відстані 1.5-3 метри.

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Техніка посадки лохини

Прогрітий грунт удобріть, сформуйте посадкове місце та розбийте по лунках. Посадіть саджанці, заглиблюючи на 5 см.

Догляд після посадки

Після посадки саджанців поливайте і розрихлюйте грунт та обробляйте прикореневі лунки. Час від часу додавайте мінеральні добрива та поливайте кислою водою.

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