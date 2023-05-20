Дотримуйтесь температурного режиму та обирайте емальований посуд: як правильно кип‘ятити молоко

Якщо ви вирішили надавати перевагу непастеризованому молоку, вам необхідно знати правила його термічної обробки. UaPortal підкаже, як правильно кип’ятити молоко та для чого це потрібно.

Навіщо кип’ятити молоко:

– термічна обробка продовжує термін придатності молока;

– кип’ятіння вбиває бактерії, які можуть містить у непастеризованому молоці.

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Скільки хвилин кип‘ятити молоко

Одразу після покупки молоко треба перелити у каструлю та поставивши її на середній вогонь постійно помішувати. Молоко закипає через 3-5 хв. Виключивши молоко продовжуйте його мішати ще кілька хвилин, щоб уникнути утворення пінки та плівки.

Як уникнути пригорання молока

Щоб уникнути неприємності обирайте для кип‘ятіння молока емальований посуд. Якщо у вас такого немає, обирайте каструлі з нержавіючої сталі обов’язково з товстим дном.

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