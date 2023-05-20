Соблюдайте температурный режим и выбирайте эмалированную посуду: как правильно кипятить молоко

Если вы решили отдать предпочтение непастеризованному молоку, вам необходимо знать правила его термической обработки. UaPortal подскажет, как правильно кипятить молоко и зачем это нужно.

Зачем кипятить молоко:

– термическая обработка продлевает срок годности молока;

– кипячение убивает бактерии, которые могут содержаться в непастеризованном молоке.

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Сколько минут кипятить молоко

Сразу после покупки молоко следует перелить в кастрюлю и поставив ее на средний огонь постоянно помешивать. Молоко закипает через 3-5 минут. Выключив молоко, продолжайте его мешать еще несколько минут, чтобы избежать образования пенки и пленки.

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Как избежать пригорания молока

Чтобы избежать неприятности выбирайте для кипячения молока эмалированную посуду. Если у вас нет такого, выбирайте кастрюли из нержавеющей стали обязательно с толстым дном.

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