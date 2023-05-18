Как приготовить свеклу за 30 минут: полезный лайфхак

Свекла широко применяется в кулинарии благодаря ее пользе и приятному вкусу. Но у этого овоща один большой минус – он очень долго готовится. Иногда его приходится варить до трех часов. Это часто останавливает хозяек готовить блюда из свеклы. Но мы подскажем, как быстро приготовить овощ: процесс займет всего полчаса.

Читайте также: Как сделать замороженное масло мягким в считанные минуты: лайфхак со стаканом

Благодаря приготовлению с помощью этого способа свекла сохраняет максимум полезных веществ и получается вкуснее. Итак, тщательно помойте свеклу, отрежьте ее верхнюю и нижнюю часть. Уложите его на фольгу, добавьте соль и любимые специи и заверните.

Поставьте свеклу в фольге на противень и запекайте 30 минут при температуре 200 градусов. Приготовленная таким способом свекла отлично подойдет для приготовления салатов и закусок.

Видео дня

Напомним, мы уже писали, как запекать котлеты с яблоками, чтобы они получились сочными.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !