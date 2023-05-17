Как запекать котлеты с яблоками, чтобы они получились сочными: интересный лайфхак

Кто не мечтает об идеальных котлетах – золотистых сверху и невероятно сочных внутри? Котлеты можно просто положить на кусок хлеба и наслаждаться без какого-либо гарнира или соуса. Евгений Клопотенко поделился рецептом самых сочных свиных котлет. Этот рецепт включает их предварительную поджарку, а затем запекание на подушке из яблок, чтобы придать им легкий сладковатый фруктовый аромат.

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Есть несколько секретов приготовления вкусных котлет.

Использование качественного фарша. В этом рецепте мы приготовим его сами. Возьмите свинину, например заднюю часть или лопатку, и хорошо очистите ее от пленок. Добавьте к фаршу немного сала, что сделает его жирнее и, конечно, сочным. Также рекомендую сначала обжарить лук на сухой сковороде, чтобы усилить вкус котлет; Процесс приготовления. Мы не будем их долго жарить. Нам главное получить золотистую корочку, а до конечной готовности доведем ее в духовке. Главное – не передержать их.

И еще один совет: если вы планируете приготовить котлеты, используйте сразу фарш. Если он хранится в холодильнике, он может утратить свой вкус.

Рецепт свиных котлет на подушке из яблок: пошаговая инструкция

Ингредиенты:

700 г свинины (задняя часть)

2 репчатые луковицы

1 яйцо

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100 г сала

3 сладких яблока

2 ст. л. подсолнечного масла

соль и перец по вкусу

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Приготовление:

Начните с подготовки всех ингредиентов для приготовления котлет; Очистите репчатые луковицы и нарежьте их на большие куски. Поджарьте лук на разогретой сухой сковороде до легкого коричневого цвета в течение 2-3 минут, постоянно помешивая. Затем перенесите лук на тарелку, чтобы он остыл; Очистите свинину от пленок и нарежьте на средние кубики. Из сала отрежьте кожуру и нарежьте его на кубики. Для приготовления фарша используйте блендер или мясорубку. Добавьте к нему обжаренный лук, нарезанную свинину и сало, а также яйцо. Посолите и поперчите по вкусу. Перебейте все ингредиенты до однородной смеси. Промойте три яблока, разрежьте их пополам и удалите сердцевину. Порежьте яблоки на тонкие кружочки; Сформируйте котлеты овальной формы. Если вы используете готовый фарш, разделите его на желаемое количество котлет; Разогрейте сковороду с подсолнечным маслом и обжарьте котлеты по бокам до золотисто-румяной корочки. Не накрывайте крышкой, чтобы сохранить хрусткость; Выложите обжаренные котлеты на дно формы, покрытое яблоками. Накройте форму фольгой и поставьте в предварительно разогретую духовку на 180 градусов. Запекайте в течение 30 минут; После готовности извлеките котлеты из духовки и подавайте горячими. Подается с гарниром из сочных мягких яблок.

На этом ваши вкусные свиные котлеты на подушке из яблок готовы к подаче. Приятного аппетита!

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